Украинский адмирал увидел «гибридную угрозу вторжения» в Азовском море

Адмирал запаса и бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко назвал «провокацией» и «гибридной угрозой вторжения с моря»
военно-морские учения, которые Россия проводит в Азовском море, в непосредственной близости к украинскому побережью.
По словам адмирала Кабаненко, Украина должна патрулировать побережье Азовского моря, чтобы «противостоять угрозе со стороны РФ». Адмирал заявил украинским СМИ, что Киев должен ответить Москве, чтобы «предотвратить кризис».
Игорь Кабаненко, адмирал запаса, бывший заместитель министра обороны Украины: «Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор».
Кроме того, адмирал призвал сформировать мобильные группировки украинских ВМС для сдерживания «худших сценариев в прибрежных водах» и заявил о необходимости сотрудничества с Западом по этому вопросу.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что с 30 апреля в Азовском море российская сторона ежедневно останавливает и досматривает суда, направляющиеся на Украину. В ФСБ России на это ответили, что проверки осуществляются в соответствии с международным морским правом.
В Госдуме предложили дать адекватный ответ на арест российского сейнера «Норд» в Азовском море и полностью заблокировать проход украинских судов через Керченский пролив.
Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ: «Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив».
По словам депутата, аналогичных действий со стороны стран Запада вряд ли следует опасаться.
Андрей Козенко: «Те порты, в основной своей массе частные, понесут большие убытки, если перестанут переваливать грузы из России. Здесь, конечно, нужно прогнозировать, но, думаю, что эта мера, возможно, временная, была бы абсолютно правильной».
В конце марта украинские пограничники задержали судно «Норд», следовавшее под флагом РФ. На борту находились команда из 10 россиян. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». 9 членов экипажа получили наказание в виде штрафов, а капитану грозит до 5 лет лишения свободы.
Игорь Кабаненко, адмирал запаса, бывший заместитель министра обороны Украины: «Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор».
Кроме того, адмирал призвал сформировать мобильные группировки украинских ВМС для сдерживания «худших сценариев в прибрежных водах» и заявил о необходимости сотрудничества с Западом по этому вопросу.
Ранее Госпогранслужба Украины сообщила, что с 30 апреля в Азовском море российская сторона ежедневно останавливает и досматривает суда, направляющиеся на Украину. В ФСБ России на это ответили, что проверки осуществляются в соответствии с международным морским правом.
В Госдуме предложили дать адекватный ответ на арест российского сейнера «Норд» в Азовском море и полностью заблокировать проход украинских судов через Керченский пролив.
Андрей Козенко, депутат Госдумы РФ: «Такие вещи нельзя оставлять без ответа. Нужно рассмотреть политический вопрос о безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Необходимо рассмотреть возможность полного блокирования украинских судов в Азовском море через Керченский пролив».
По словам депутата, аналогичных действий со стороны стран Запада вряд ли следует опасаться.
Андрей Козенко: «Те порты, в основной своей массе частные, понесут большие убытки, если перестанут переваливать грузы из России. Здесь, конечно, нужно прогнозировать, но, думаю, что эта мера, возможно, временная, была бы абсолютно правильной».
В конце марта украинские пограничники задержали судно «Норд», следовавшее под флагом РФ. На борту находились команда из 10 россиян. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». 9 членов экипажа получили наказание в виде штрафов, а капитану грозит до 5 лет лишения свободы.
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