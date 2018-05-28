На Кубани мужчин на матрасе унесло в море на 20 км

Спасатели на вертолете пришли на помощь двум мужчинам, которых на матрасе унесло в море в Краснодарском крае.
Инцидент произошел у села Архипо-Осиповка. Отдыхающих на матрасе унесло в море на 20 км от берега.
На помощь мужчинам пришли спасатели, которые на вертолете нашли пропавших и подняли их из воды. Мужчины получили солнечные ожоги.
Один из спасенных рассказал, что так далеко от берега его с товарищем отнесло из-за волн и сильного ветра. В результате мужчинам пришлось выбирать — удаляться от берега на матрасе или плыть самостоятельно против течения. Мужчины выбрали первый вариант, передает ТАСС.
На помощь мужчинам пришли спасатели, которые на вертолете нашли пропавших и подняли их из воды. Мужчины получили солнечные ожоги.
Один из спасенных рассказал, что так далеко от берега его с товарищем отнесло из-за волн и сильного ветра. В результате мужчинам пришлось выбирать — удаляться от берега на матрасе или плыть самостоятельно против течения. Мужчины выбрали первый вариант, передает ТАСС.
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