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    На Кубани мужчин на матрасе унесло в море на 20 км

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    • Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ
    На Кубани мужчин на матрасе унесло в море на 20 км

    На Кубани мужчин на матрасе унесло в море на 20 км

    На Кубани мужчин на матрасе унесло в море на 20 км
  • Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ

    • Спасатели на вертолете пришли на помощь двум мужчинам, которых на матрасе унесло в море в Краснодарском крае.

    Инцидент произошел у села Архипо-Осиповка. Отдыхающих на матрасе унесло в море на 20 км от берега.

    На помощь мужчинам пришли спасатели, которые на вертолете нашли пропавших и подняли их из воды. Мужчины получили солнечные ожоги.

    Один из спасенных рассказал, что так далеко от берега его с товарищем отнесло из-за волн и сильного ветра. В результате мужчинам пришлось выбирать — удаляться от берега на матрасе или плыть самостоятельно против течения. Мужчины выбрали первый вариант, передает ТАСС.

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