В Москве к чемпионату мира установят гигантскую вувузелу

В московском парке «Сокольники» решили установить девятиметровую электрическую вувузелу.
Пластиковую вувузелу, которую раскрасят в цвета российского триколора, 13 июня поставят на штативы на Фонтанной площади парка. Оставаться там музыкальная трубка, хорошо знакомая болельщикам по чемпионату мира в ЮАР, будет до окончания ЧМ-2018.
При этом внутри гигантской вувузелы установят динамики и микрофон, которые будет реагировать на человеческую речь. Вувузела будет играть, когда кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон.
Кроме того, с помощью вувузелы в парке будут транслировать матчи сборной России. А болельщикам предложат поддержать российских футболистов громким гудком, когда они забьют гол, сообщили в столичной мэрии.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. На групповом этапе соперниками российской сборной станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
При этом внутри гигантской вувузелы установят динамики и микрофон, которые будет реагировать на человеческую речь. Вувузела будет играть, когда кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон.
Кроме того, с помощью вувузелы в парке будут транслировать матчи сборной России. А болельщикам предложат поддержать российских футболистов громким гудком, когда они забьют гол, сообщили в столичной мэрии.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. На групповом этапе соперниками российской сборной станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.
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