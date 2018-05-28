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    В Москве к чемпионату мира установят гигантскую вувузелу

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    • Фото: mos.ru
    В Москве к чемпионату мира установят гигантскую вувузелу

    В Москве к чемпионату мира установят гигантскую вувузелу

    В Москве к чемпионату мира установят гигантскую вувузелу
  • Фото: mos.ru

    • В московском парке «Сокольники» решили установить девятиметровую электрическую вувузелу.

    Пластиковую вувузелу, которую раскрасят в цвета российского триколора, 13 июня поставят на штативы на Фонтанной площади парка. Оставаться там музыкальная трубка, хорошо знакомая болельщикам по чемпионату мира в ЮАР, будет до окончания ЧМ-2018.

    При этом внутри гигантской вувузелы установят динамики и микрофон, которые будет реагировать на человеческую речь. Вувузела будет играть, когда кто-то будет говорить, петь или кричать в микрофон.

    Кроме того, с помощью вувузелы в парке будут транслировать матчи сборной России. А болельщикам предложат поддержать российских футболистов громким гудком, когда они забьют гол, сообщили в столичной мэрии.

    Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. На групповом этапе соперниками российской сборной станут команды Саудовской Аравии, Уругвая и Египта.

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