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    В Перми нашли сумку с расчлененным телом женщины

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    В Перми нашли сумку с расчлененным телом женщины

    В Перми нашли сумку с расчлененным телом женщины

    В Перми около Красавинского моста нашли сумку с частями тела пропавшей месяц назад женщины.

    Местные СМИ со ссылкой на СКР по Пермскому краю сообщают, что найденные останки принадлежат пропавшей еще в апреле местной жительнице Ольге Дибольской.

    Об исчезновении 40-летней женщины в полицию заявляла ее мать. Она рассказала полицейским, что 3 апреля дочь уехала на работу и не вернулась.

    Тело Ольги обнаружили жители деревни Подосиново. Клетчатую сумку с торчащими оттуда руками и ногами нашли под мостом на берегу реки, сообщает портал Pro Город.

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