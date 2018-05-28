В Перми нашли сумку с расчлененным телом женщины

В Перми около Красавинского моста нашли сумку с частями тела пропавшей месяц назад женщины.
Местные СМИ со ссылкой на СКР по Пермскому краю сообщают, что найденные останки принадлежат пропавшей еще в апреле местной жительнице Ольге Дибольской.
Об исчезновении 40-летней женщины в полицию заявляла ее мать. Она рассказала полицейским, что 3 апреля дочь уехала на работу и не вернулась.
Тело Ольги обнаружили жители деревни Подосиново. Клетчатую сумку с торчащими оттуда руками и ногами нашли под мостом на берегу реки, сообщает портал Pro Город.
Об исчезновении 40-летней женщины в полицию заявляла ее мать. Она рассказала полицейским, что 3 апреля дочь уехала на работу и не вернулась.
Тело Ольги обнаружили жители деревни Подосиново. Клетчатую сумку с торчащими оттуда руками и ногами нашли под мостом на берегу реки, сообщает портал Pro Город.
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