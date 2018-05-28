Источник сообщил о возможной отставке первого замдиректора «Роскосмоса»

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов может оставить свой пост.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По словам источника, Иванов может уйти со своего поста после пилотируемого старта к МКС, который запланирован на 6 июня. При этом источник уточнил, что с отставкой Иванова у «Роскосмоса» могут возникнуть дополнительные проблемы.
Источник: «Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии, его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы».
Александр Иванов работает в «Роскосмомсе» с 2013 года. В Федеральное космическое агентство он пришел еще при его бывшем руководителе Олеге Остапенко.
В минувший четверг «Роскосмос» возглавил Дмитрий Рогозин. Указ о его назначении подписал Владимир Путин. На этом посту он сменил Игоря Комарова. По данным источника РИА «Новости», Рогозин может пригласить в госкорпорацию членов Военно-промышленной комиссии, с которыми работал в правительстве. В частности, первого заместителя председателя ВПК Ивана Харченко, директора департамента оборонной промышленности Николая Архипова, члена ВПК, курирующего космическую тематику, Олега Фролова, а также о помощника Рогозина Александра Беседу.
Между тем, как сообщили некоторые СМИ, должность первого заместителя главы «Роскосмоса» может получить Николай Севастьянов, который сейчас занимает пост генерального конструктора компании «Газпром космические системы».
Источник: «Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии, его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы».
Александр Иванов работает в «Роскосмомсе» с 2013 года. В Федеральное космическое агентство он пришел еще при его бывшем руководителе Олеге Остапенко.
В минувший четверг «Роскосмос» возглавил Дмитрий Рогозин. Указ о его назначении подписал Владимир Путин. На этом посту он сменил Игоря Комарова. По данным источника РИА «Новости», Рогозин может пригласить в госкорпорацию членов Военно-промышленной комиссии, с которыми работал в правительстве. В частности, первого заместителя председателя ВПК Ивана Харченко, директора департамента оборонной промышленности Николая Архипова, члена ВПК, курирующего космическую тематику, Олега Фролова, а также о помощника Рогозина Александра Беседу.
Между тем, как сообщили некоторые СМИ, должность первого заместителя главы «Роскосмоса» может получить Николай Севастьянов, который сейчас занимает пост генерального конструктора компании «Газпром космические системы».
Комментарии