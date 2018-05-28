Центробанк отозвал лицензию у страховщика МВД

Банк России отозвал лицензию у компании «Центральное страховое общество», которая является страховщиком жизни и здоровья сотрудников МВД России.
В опубликованном на сайте регулятора приказе говорится, что решение принято в связи с тем, что компания в установленный срок не устранила нарушений страхового законодательства, из-за которых лицензия была приостановлена с 28 апреля. В компанию введена временная администрация на срок шесть месяцев.
В Центробанке также указали, что страховщик не соблюдал требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
«Центральное страховое общество» выиграло конкурс на обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в декабре 2017 года. Договор был заключен на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Между тем, по данным источника ТАСС, по закону МВД имеет право самостоятельно осуществлять выплаты по ущербу жизни и здоровью своим сотрудникам. Что касается выбора нового страховщика, то для этого потребуется провести новый конкурс.
В Центробанке также указали, что страховщик не соблюдал требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
«Центральное страховое общество» выиграло конкурс на обязательное государственное страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в декабре 2017 года. Договор был заключен на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Между тем, по данным источника ТАСС, по закону МВД имеет право самостоятельно осуществлять выплаты по ущербу жизни и здоровью своим сотрудникам. Что касается выбора нового страховщика, то для этого потребуется провести новый конкурс.
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