В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями

На якутского блогера Анжелику Протодьяконову, известную своими широкими бровями, напали трое мужчин. После ссоры один из обидчиков применил силу.
Инцидент произошел ранним утром. Прохожие стали свидетелями ссоры блогера Анжелики Протодьяконовой с тремя мужчинами.
После словесной перебранки противоборствующие стороны приступили к активным действиям. Один из мужчин ударил Анжелику по голове. Полицейские задержали и обидчика, и женщину. Оба дали показания. Протодьяконова заявила, что намерена пройти экспертизу и засвидетельствовать побои.
Анжелика Протодьяконова прославилась необычным рисунком на лице, который изображает очень широкие брови. Девушка участвует в «Битве блогеров», которую проводит мэрия Якутска, сообщает портал Sakhaday.Ru.
После словесной перебранки противоборствующие стороны приступили к активным действиям. Один из мужчин ударил Анжелику по голове. Полицейские задержали и обидчика, и женщину. Оба дали показания. Протодьяконова заявила, что намерена пройти экспертизу и засвидетельствовать побои.
Анжелика Протодьяконова прославилась необычным рисунком на лице, который изображает очень широкие брови. Девушка участвует в «Битве блогеров», которую проводит мэрия Якутска, сообщает портал Sakhaday.Ru.
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