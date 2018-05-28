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    В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями

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    • Фото: Анжелика Протодьяконова / vk.com
    В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями

    В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями

    В Якутске избили блогершу с самыми широкими бровями
  • Фото: Анжелика Протодьяконова / vk.com

    • На якутского блогера Анжелику Протодьяконову, известную своими широкими бровями, напали трое мужчин. После ссоры один из обидчиков применил силу.

    Инцидент произошел ранним утром. Прохожие стали свидетелями ссоры блогера Анжелики Протодьяконовой с тремя мужчинами.

    После словесной перебранки противоборствующие стороны приступили к активным действиям. Один из мужчин ударил Анжелику по голове. Полицейские задержали и обидчика, и женщину. Оба дали показания. Протодьяконова заявила, что намерена пройти экспертизу и засвидетельствовать побои.

    Анжелика Протодьяконова прославилась необычным рисунком на лице, который изображает очень широкие брови. Девушка участвует в «Битве блогеров», которую проводит мэрия Якутска, сообщает портал Sakhaday.Ru.

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