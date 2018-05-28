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    Сбой на зеленой ветке метро произошел из-за прыгнувшей под поезд женщины

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    Сбой на зеленой ветке метро произошел из-за прыгнувшей под поезд женщины

    Сбой на зеленой ветке метро произошел <nobr>из-за</nobr> прыгнувшей под поезд женщины

    Женщина пострадала, упав под поезд на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии. ЧП произошло в утренний час пик, произошел сбой.

    Инцидент произошел на зеленой ветке на станции «Домодедовская» около 8:48 мск. На рельсы под прибывающий поезд упала женщина, ей удалось выжить, сообщили «Интерфаксу» в УВД на московском метрополитене.

    Алексей Мышляев, глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «Прибывший наряд скорой помощи поставил предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом ребер. Для оказания медицинской помощи потерпевшую направили в ГКБ им. В.Буянова».

    Свидетели и очевидцы сообщили полицейским, что женщина прыгнула под поезд по собственной инициативе. Правоохранители передали информацию в прокуратуру на Московском метрополитене.

    Службам метрополитена удалось оперативно наладить график следования составов.


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