Сбой на зеленой ветке метро произошел из-за прыгнувшей под поезд женщины

Женщина пострадала, упав под поезд на станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии. ЧП произошло в утренний час пик, произошел сбой.
Инцидент произошел на зеленой ветке на станции «Домодедовская» около 8:48 мск. На рельсы под прибывающий поезд упала женщина, ей удалось выжить, сообщили «Интерфаксу» в УВД на московском метрополитене.
Алексей Мышляев, глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «Прибывший наряд скорой помощи поставил предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом ребер. Для оказания медицинской помощи потерпевшую направили в ГКБ им. В.Буянова».
Свидетели и очевидцы сообщили полицейским, что женщина прыгнула под поезд по собственной инициативе. Правоохранители передали информацию в прокуратуру на Московском метрополитене.
Службам метрополитена удалось оперативно наладить график следования составов.
Алексей Мышляев, глава пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «Прибывший наряд скорой помощи поставил предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом ребер. Для оказания медицинской помощи потерпевшую направили в ГКБ им. В.Буянова».
Свидетели и очевидцы сообщили полицейским, что женщина прыгнула под поезд по собственной инициативе. Правоохранители передали информацию в прокуратуру на Московском метрополитене.
Службам метрополитена удалось оперативно наладить график следования составов.
Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в соответствии с графиком.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.
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