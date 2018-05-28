Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечают День пограничника. В этом году служба, которая занимается охраной рубежей нашей страны, отмечает 100-летие . 28 мая 1918 года совет народных комиссаров утвердил декрет об учреждении пограничной охраны.

Военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России поздравил президент Владимир Путин.



Из текста поздравления Владимира Путина: «Мы с гордостью вспоминаем о славных, неразрывных, наполненных мужеством традициях, уходящих вглубь веков: о русских богатырских заставах; о тех, кто нес службу на засечных линиях; о солдатах и офицерах Отдельного корпуса пограничной стражи; о бессмертном подвиге героев-пограничников, бесстрашно принявших первый бой летом 1941 года; о тех, кто выполнял свой долг в Афганистане и боролся с международным терроризмом».



Президент отметил, что эти высокие примеры воинской доблести, чести и беспримерной отваги никогда не померкнут и станут нравственным ориентиром для тех, кто стоит и будет стоять на страже границ Родины.



День пограничника в России отмечается ежегодно 28 мая в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 23 мая 1994 года.