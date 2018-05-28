СМИ узнали о переезде бизнесмена Бориса Минца со всей семьей в Лондон

В прессе появилась информация о переезде предпринимателя Бориса Минца вместе с семьей в британскую столицу.
О том, что бизнесмен с родными перебрался в Лондон, пишет газета «Ведомости». Основной актив Минца — компания O1 Properties, которая управляет 15 бизнес-центрами в Москве. Эта организация, по информации издания, может достаться одной из кипрских компаний. Сейчас идут переговоры, на завершение сделки может уйти до нескольких месяцев.
Продажа O1 Properties, как говорят источники газеты, связана с тем, что не удалось договориться с банками о реструктуризации кредитов. Также Минц был основателем финансовой группы «Открытие» и до 2013 года несколько лет возглавлял ее совет директоров. Сейчас «Открытие» находится под санацией и принадлежит Центробанку.
Продажа O1 Properties, как говорят источники газеты, связана с тем, что не удалось договориться с банками о реструктуризации кредитов. Также Минц был основателем финансовой группы «Открытие» и до 2013 года несколько лет возглавлял ее совет директоров. Сейчас «Открытие» находится под санацией и принадлежит Центробанку.
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