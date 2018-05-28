Ни еды, ни воды: сирийцы покидают подконтрольный американцам лагерь беженцев

Сотни сирийцев вынужденно покинули лагерь для беженцев, который находится под контролем США. По словам переселенцев, ситуация там близка к гуманитарной катастрофе — не хватает продуктов, лекарств и питьевой воды. Тех, кто бежал, приняли в лагере под Дамаском. Там находятся российские военные и оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, в регионе активно восстанавливают разрушенные больницы.

Люди толпами стоят на входе с детьми и ждут своей очереди, чтобы попасть в единственную работающую в Думе поликлинику. Из 5 клиник, функционировавших до войны, восстановить удалось лишь одну.



Едва Дума, крупнейший город в Восточной Гуте, был освобожден, сирийские власти при поддержке российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии приступили к восстановлению поликлиник. Люди, 7 лет жившие на территориях под контролем боевиков, уже и забыли, что такое медицинская помощь и прививки для новорожденных. Когда самую первую поликлинику привели в порядок, туда устремились женщины с детьми из всех населенных пунктов. Сирийские врачи делают все возможное, чтобы лечить и детей, и взрослых, хотя работать приходится в сложных условиях.



Как передает корреспондент Алексей Ивлиев, из оборудования у докторов есть стол, стул, кушетка для пациентов и стетоскоп. Такая ситуация абсолютно во всех кабинетах. Заведующая поликлиникой говорит, что сейчас у медиков ненормированный рабочий день. Прием начинается с рассветом, а заканчивают осмотр последним пришедшим за помощью.



Амаль аль-Туиль, главный врач поликлиники: «Когда мы вернулись сюда, из оборудования ничего не было. Все украдено. Боевики отсюда вынесли все. Нам надо и ЭКГ, и оборудование для лабораторных анализов. Пока что наши врачи ставят диагнозы на глаз. Они опытные доктора, но, конечно, мы надеемся, что скоро нам завезут хотя бы самое простое медицинское оборудование».



Такой же ненормированный рабочий день у сирийских строителей, которые восстанавливают еще одно здание поликлиники. Две недели назад здесь были сплошные руины, уже удалось возвести стены. Через 10 дней отремонтированное медучреждение примет первых пациентов, если удастся найти медицинское оборудование.



Васим Фарез учился на врача в Советском Союзе. Семи лет назад он покинул Восточную Гуту и сейчас впервые вернулся в Думу. Мужчина помнит, где и что находилось в поликлинике, пока сюда не пришли боевики.



Первым делом взялись за восстановление поликлиник. На каждую из них сирийское правительство выделило по 15 миллионов сирийских фунтов. Позднее предстоит вернуть к жизни и местную больницу. Сейчас же тяжелых пациентов вывозят в госпитали Дамаска.



В соседнюю с Думой промзону Адра, где когда-то были лагеря беженцев, из американской зоны ответственности вырвались 240 человек. Их пока разместили во дворе. Сирийские власти планируют расселить их по баракам и найти каждому из мужчин работу. Айвад аль-Фаражд пас овец и баранов. От боевых действий с семьей он сбежал в лагерь на границе с Иорданией. Побывав там, он отчаялся, и принял решение переехать.



Айвад аль-Фарадж, беженец: «Сам я из Пальмиры. Когда начались боевые действия, мы бежали к границе, рассчитывали на помощь. Но ни американцы, ни иорданцы нам ничем так и не помогли в их лагере. Мы покинули его, потому, что там ничего нет — ни еды, ни достаточного количества воды. Лишь иногда иорданские солдаты привозили совсем немного воды».



Айвад аль-Фарадж, как и остальные беженцы, говорит, что назад до полного освобождения тех районов возвращаться не собирается. Это небезопасно. Там до сих пор не проведено разминирование.