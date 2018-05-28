Особые условия: на Курилах дают ипотеку без процентов и первого взноса

В Сахалинской области нашли способ решения жилищной проблемы. Власти предлагают ипотечные кредиты на уникальных условиях — без процентов и первоначального взноса. Жилье по новой программе уже полным ходом строят на Курильских островах. Там возводят не только многоквартирные дома, но и частные коттеджи.

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До воплощения мечты Владимиру Прокопенко осталось совсем немного. Уже в августе житель острова Итурупа планирует переехать в собственный дом вместе с супругой, тремя детьми и родителями. Многодетной семье здесь тесно не будет — на двух этажах целых 6 комнат.



Просторное жилье обошлось Владимиру всего в 5 миллионов рублей. Большую часть денег он взял в кредит, причем без первоначального взноса и без единого процента. Для оформления займа понадобились справки с места работы и внимательное изучение литературы по возведению частных домов.



Владимир Прокопенко, житель острова Итурупа: «Проект дома нужен был обязательно, это требование сахалинского ипотечного агентства. Потом рассчитали доставку материалов из Владивостока. Обосновали, что нам нужная такая сумма, нам выдали».



Нулевая ипотека доступна всем жителям Курильских островов. Не переплачивать деньги банкам населению предложили сахалинские власти. Для этого областное правительство учредило ипотечное агентство. Именно оно выдает островитянам беспроцентные кредиты на индивидуальное строительство или покупку жилья в новых многоквартирных домах. Здания возводят по особой технологии с учетом сурового климата.



Константин Кузнецов, представитель заказчика по техническому контролю за строительством объектов: «Железобетон сам по себе не пропускает ни ветра, ничего. И дополнительное утепление дает свой коэффициент тепла».



Социальная программа оказалась заманчивой прежде всего для молодых родителей. До последнего времени многие из них задумывались о переезде на материк, ведь жилье на Курилах в основном ветхое и без особых удобств, а очередь по программе переселения на отдаленных территориях продвигается не так быстро, как хотелось бы.

Первые благоустроенные трехэтажки для обладателей беспроцентной ипотеки появятся на Итурупе уже будущей осенью. Размер ежемесячных платежей для новоселов составит в среднем 15 тысяч рублей. Для тех, кто работает, эта сумма вполне посильная. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.