На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой

Сегодня в утренний час пик в столичной подземке случился сбой в движении поездов.
Как сообщается в Twitter-аккаунте московского метро, причиной сбоя стал инцидент с пассажиром.
Подробности случившегося не приводятся, известно только, что службам метрополитена удалось оперативно наладить график следования составов.
На Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов с севера на юг.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.
Подробности случившегося не приводятся, известно только, что службам метрополитена удалось оперативно наладить график следования составов.
Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в соответствии с графиком.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.
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