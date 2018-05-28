Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой

    комментировать

    На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой

    На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой

    Сегодня в утренний час пик в столичной подземке случился сбой в движении поездов.

    Как сообщается в Twitter-аккаунте московского метро, причиной сбоя стал инцидент с пассажиром.




    Подробности случившегося не приводятся, известно только, что службам метрополитена удалось оперативно наладить график следования составов.


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru