На Замоскворецкой линии московского метро произошел сбой

На Замоскворецкой линии из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов с севера на юг. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.

Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в соответствии с графиком. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 мая 2018 г.

Как сообщается в Twitter-аккаунте московского метро, причиной сбоя стал инцидент с пассажиром.Подробности случившегося не приводятся, известно только, что службам метрополитена удалось оперативно наладить график следования составов.