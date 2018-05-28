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    Под Тверью грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы и пострадавшие

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    • Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
    Под Тверью грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы и пострадавшие

    Под Тверью грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы и пострадавшие

    Под Тверью грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы и пострадавшие
  • Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

    • Инспекторы выясняют обстоятельства крупного ДТП, которое произошло в Тверской области. В Калининском районе грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

    На сайте регионального управления МЧС сообщается, что на 160-м километре трассы М-10 «Россия» произошло столкновение машин, ехавших в попутном направлении.

    Как передает РИА Новости со ссылкой на свои источники в экстренных службах, в ДТП один человек погиб, пострадали 6 детей и 2 взрослых. На место трагедии отправились врачи скорой помощи, оперативная группа спасателей и экипаж ГИБДД.

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