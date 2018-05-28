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    Нефть Brent упала в цене и вернулась к $75 за баррель

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    • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann
    Нефть Brent упала в цене и вернулась к $75 за баррель

    Нефть Brent упала в цене и вернулась к $75 за баррель

    Нефть Brent упала в цене и вернулась к $75 за баррель
  • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann

    • Углеводороды эталонных марок дешевеют на фоне опасений по поводу увеличения добычи.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустились до 75 долларов 9 центов за баррель (-1,77%). К этому времени на электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в июле подешевела до 66 долларов 22 центов за баррель (-2,45%).

    По итогам прошлой недели Brent потеряла 2,6%, WTI — 4,9%. Это первое падение за месяц. В пятницу котировки Brent уменьшились до 76 долларов 44 центов за баррель (-3%). Это самый низкий показатель с 8 мая. Стоимость WTI опустилась до 67 долларов 87 центов за баррель (4%) и достигла минимальных значений с 1 мая.

    Снижение цен аналитики объясняют опасениями, что ОПЕК уже в июне может нарастить добычу в связи с рисками, связанных с ситуацией в Венесуэле и Иране.

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