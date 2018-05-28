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    Дипломаты ответили на слова о нападении русских на фанатов в Киеве

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    • Фото: Владимир Репа / youtube.com
    Дипломаты ответили на слова о нападении русских на фанатов в Киеве

    Дипломаты ответили на слова о нападении русских на фанатов в Киеве

    Дипломаты ответили на слова о нападении русских на фанатов в Киеве
  • Фото: Владимир Репа / youtube.com

    • Посольство России в Лондоне отреагировало на статью британского издания о нападении на фанатов «Ливерпуля» во время финала Лиги чемпионов, который проходил в украинской столице. Авторы публикации предположили, что англичан атаковали русские футбольные фанаты.

    Заметка с таким содержанием появилась на одной из полос Daily Mirror. Посольство России в британской столице объяснило изданию, что русский язык является наиболее распространенным средством общения среди жителей Киева.

    На эту статью посольство России в Лондоне отреагировало в своем Twitter: «Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? Daily Mirror обвиняет „русских“ в нападении на болельщиков „Ливерпуля“, поскольку те говорили по-русски. Российских мужчин призывного возраста не впускает в страну пограничная служба Украины, а русский язык является наиболее распространенным в Киеве».




    смотретьВ Киеве стульями избили фанатов «Ливерпуля»
    В Киеве стульями избили фанатов «Ливерпуля»
    В четверг около 20 человек в масках набросились на болельщиков «Ливерпуля», которые приехали в Киев на финал Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». По информации Daily Mirror, нападение произошло, когда иностранцы отдыхали в ресторане Rooster. Один из пострадавших сообщил изданию, что хулиганы устроили штурм заведения, бросали в английских фанатов стекла, столы и стулья. Сообщалось, что несколько болельщиков получили порезы головы и шеи.

    Автор заметки решил, что в этой битве могли участвовать россияне, поскольку на футболках нападавших были надписи на русском языке. Выводы издания также основываются на видео, которое запечатлело разговор полицейского с одним из подозреваемых на русском языке.

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