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    ФСБ предупреждает об орудующих у российских границ украинских диверсантах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    ФСБ предупреждает об орудующих у российских границ украинских диверсантах

    ФСБ предупреждает об орудующих у российских границ украинских диверсантах

    ФСБ предупреждает об орудующих у российских границ украинских диверсантах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов сообщил о существующих рисках проникновения украинских диверсантов в Крым и Ростовскую область.

    Генерал Кулишов также предупредил, что на этих направлениях также могут делаться попытки незаконной транспортировки оружия и боеприпасов через границу.

    Владимир Кулишов, генерал армии, заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ: «Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан».

    По словам генерала Кулишова, украинские пограничники зачастую ведут себя с россиянами грубо и препятствуют их проезду. Кроме того, все чаще под удар попадают суда, находящиеся в акватории Черного моря и направляющиеся в крымские порты, передает РИА Новости.

    Владимир Кулишов: «Несмотря на сложность обстановки, нам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Реализуемые пограничными органами меры позволяют своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима государственной границы».

    смотретьЗадержанный в Крыму украинский диверсант рассказал о совершенных нападениях
    Задержанный в Крыму украинский диверсант рассказал о совершенных нападениях
    На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании в Крыму экстремистской группы. Речь идет о диверсантах, которых Эрол Велиев (помощник депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева — прим. НТВ.Ru) собрал в банду. Эти люди собирались совершить несколько преступлений для устрашения пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на полуострове.

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