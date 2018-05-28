В Твери поезд сбил лося

Более 10 электричек задержались в пути
из-за происшествия на одной из тверских станций, где лось попал под колеса поезда.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Октябрьской железной дороги, лось вышел на железнодорожные пути перед приближающимся поездом Петербург — Белгород.
Сообщение пресс-службы Октябрьской железной дороги: «В понедельник в 03:15 по московскому времени на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги поездом №81 сообщением Санкт-Петербург-Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось».
В компании сообщили, что в результате происшествия схода подвижного состава и повреждения путей не произошло. Порядка 10 электропоездов были задержаны в пути. Задержка составила от 20 до 60 минут.
Сообщение пресс-службы Октябрьской железной дороги: «В понедельник в 03:15 по московскому времени на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги поездом №81 сообщением Санкт-Петербург-Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось».
В компании сообщили, что в результате происшествия схода подвижного состава и повреждения путей не произошло. Порядка 10 электропоездов были задержаны в пути. Задержка составила от 20 до 60 минут.
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