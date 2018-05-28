Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    В Твери поезд сбил лося

    комментировать

    В Твери поезд сбил лося

    В Твери поезд сбил лося

    Более 10 электричек задержались в пути из-за происшествия на одной из тверских станций, где лось попал под колеса поезда.

    Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Октябрьской железной дороги, лось вышел на железнодорожные пути перед приближающимся поездом Петербург — Белгород.

    Сообщение пресс-службы Октябрьской железной дороги: «В понедельник в 03:15 по московскому времени на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги поездом №81 сообщением Санкт-Петербург-Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось».

    В компании сообщили, что в результате происшествия схода подвижного состава и повреждения путей не произошло. Порядка 10 электропоездов были задержаны в пути. Задержка составила от 20 до 60 минут.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru