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    Пожар произошел на одном из объектов компании «Алроса» в Якутии

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    • Фото: Нвк Саха / vk.com
    Пожар произошел на одном из объектов компании «Алроса» в Якутии

    Пожар произошел на одном из объектов компании «Алроса» в Якутии

    Пожар произошел на одном из объектов компании «Алроса» в Якутии
  • Фото: Нвк Саха / vk.com

    • В МЧС сообщили, что пожар произошел в здании фабрики компании «Алроса» в городе Удачный.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Якутии: «В городе Удачный Мирнинского района Якутии произошел пожар в здании фабрики рудоподготовки. Пока другой информации нет».

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Алроса», в 11:00 по местному времени произошло задымление на обогатительной фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината. По предварительной информации, никто не пострадал.

    Сообщение пресс-службы компании «Алроса»: Произошло задымление. Пострадавших нет. Причины задымления выясняются .

    В компании также заявили, что в момент происшествия на фабрике находилось 550 человек, которые были эвакуированы из-здания при первых признаках задымления.

    К месту происшествия прибыли пожарные расчеты и врачи.

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