«Я очень разозлен»: в Италии партии грозят президенту Маттарелле импичментом

В Италии усугубляется политический кризис. Юристу Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство страны. Об этом заявили в президентской канцелярии.
Как уже подтвердил глава государства Серджо Маттарелла, в новом кабмине его не устроила кандидатура 81-летнего Паоло Савоны на пост главы Минэкономики и финансов. Он ранее выступал за выход Италии из еврозоны. По мнению президента, это назначение могло создать риски для итальянских граждан.
В воскресенье Маттарелла принял Конте, который вернул ранее полученный мандат на формирование правительства. Президент поблагодарил того за приложенные усилия и пообещал в ближайшие часы определиться с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов. СМИ сообщают, что глава государства сегодня намерен встретиться с экономистом Карло Коттарелли и, возможно, уже ему предложит сформировать правительство.
Между тем представители некоторых политических партий заявили о возможном объявлении импичмента Серджо Маттарелле. К этому призывает руководитель движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо.
Луиджи Ди Майо, руководитель движения «Пять звезд»: «Решение Маттареллы совершено непонятно. На самом деле некоторые просто не хотят допустить „Пять звезд“ в правительство. Я очень разозлен, но еще не сказал последнее слово. Я требую объявить Маттерелле импичмент».
Партнер Ди Майо по коалиции, пытавшейся сформировать правительство, жестко раскритиковал решение президента страны, но не стал рассуждать о возможности импичмента.
Маттео Сальвини, лидер партии «Лига»: «Я не буду об этом говорить, но я взбешен».
Сальвини дал понять, что в сложившейся ситуации не видит альтернативы новым парламентским выборам. Судя по опросам, в случае очередных выборов «Лига» может рассчитывать на еще больший успех, чем в прошлый раз.
В воскресенье Маттарелла принял Конте, который вернул ранее полученный мандат на формирование правительства. Президент поблагодарил того за приложенные усилия и пообещал в ближайшие часы определиться с необходимостью проведения досрочных парламентских выборов. СМИ сообщают, что глава государства сегодня намерен встретиться с экономистом Карло Коттарелли и, возможно, уже ему предложит сформировать правительство.
Между тем представители некоторых политических партий заявили о возможном объявлении импичмента Серджо Маттарелле. К этому призывает руководитель движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо.
Луиджи Ди Майо, руководитель движения «Пять звезд»: «Решение Маттареллы совершено непонятно. На самом деле некоторые просто не хотят допустить „Пять звезд“ в правительство. Я очень разозлен, но еще не сказал последнее слово. Я требую объявить Маттерелле импичмент».
Партнер Ди Майо по коалиции, пытавшейся сформировать правительство, жестко раскритиковал решение президента страны, но не стал рассуждать о возможности импичмента.
Маттео Сальвини, лидер партии «Лига»: «Я не буду об этом говорить, но я взбешен».
Сальвини дал понять, что в сложившейся ситуации не видит альтернативы новым парламентским выборам. Судя по опросам, в случае очередных выборов «Лига» может рассчитывать на еще больший успех, чем в прошлый раз.
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