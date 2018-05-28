Минздрав предложил сделать ежегодной индексацию акцизов на алкоголь и сигареты

В Минздраве предложили ежегодно увеличивать налог на спиртное и табак на
10–20 процентов.
Как пишут «Известия», представители Минздрава РФ предложили внести коррективы в Налоговый кодекс и индексировать акцизы на крепкий алкоголь и на сигареты не менее, чем на 10 и 20% соответственно.
В статье говорится, что Минфин выступал против таких поправок, поэтому оба ведомства оформили таблицу разногласий. До конца года спорные моменты должны быть урегулированы двумя ведомствами и в правительстве.
Дарья Халтурина, член Экспертного совета при правительстве РФ: «Мы живем в абсурдной ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться».
По мнению Халтуриной, повышение акцизов на алкоголь и сигареты позволит предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление, а экономический эффект выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения, службы социальной защиты.
А другие эксперты считают, что повышение табачных налогов создаст дополнительные стимулы для развития теневого рынка, и что покупатели переключатся на теневую и контрафактную продукцию.
В статье говорится, что Минфин выступал против таких поправок, поэтому оба ведомства оформили таблицу разногласий. До конца года спорные моменты должны быть урегулированы двумя ведомствами и в правительстве.
Дарья Халтурина, член Экспертного совета при правительстве РФ: «Мы живем в абсурдной ситуации, когда денег на здравоохранение, на хорошие лекарства не хватает, а акцизы на сигареты и водку низки плюс продолжают обесцениваться».
По мнению Халтуриной, повышение акцизов на алкоголь и сигареты позволит предотвратить вовлечение несовершеннолетних в их потребление, а экономический эффект выразится в сокращении нагрузки на учреждения здравоохранения, службы социальной защиты.
А другие эксперты считают, что повышение табачных налогов создаст дополнительные стимулы для развития теневого рынка, и что покупатели переключатся на теневую и контрафактную продукцию.
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