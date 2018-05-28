«Сигнал для США»: эксперты комментируют перспективу поставок Турции российских Су-57

Эксперты считают, что Россия действительно может пойти на поставку экспортной версии истребителя пятого поколения
Су-57 Турции.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на мнение директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, рассмотрение перспектив поставок Су-57 Турции в рамках укрепления стратегического партнёрства с этой страной сегодня, скорее всего, является исключительно политическим сигналом Анкары Вашингтону. Так Коротченко прокомментировал сообщения турецких СМИ о том, что Анкара может закупить российские истребители пятого поколения Су-57 вместо американских F-35, если Соединенные Штаты заблокируют их поставки из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
А в секретариате оборонной промышленности Турции заявили, что публикации турецких СМИ основаны на мнении экспертов и не являются официальной позицией Анкары.
Игорь Коротченко, директор Центра анализа мировой торговли оружием: «Этот сценарий вполне реалистичен. Несколько лет назад никто не мог представить, что С-400 может быть поставлена Анкаре, а сегодня такой контракт является сверившимся фактом. Однако пока, кажется, что это лишь сигнал, подаваемый через турецкие СМИ, чтобы США не перегибали палку, и что у Турции всегда есть альтернатива. Анонсируя такую возможность, Турция показывает США, что шантаж не пройдёт».
По мнению Коротченко, поставка Су-57 Турции будет возможна лишь тогда, когда эта машина завершит полный цикл испытаний и поступит на вооружение ВКС РФ.
О том, что Турция рассматривает возможность покупки у России истребителей Су-57, если США откажутся поставлять республике F-35, сообщила газета Yeni Şafak. В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400. В апреле глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия приступила к исполнению контракта. А Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку российских С-400.
А в секретариате оборонной промышленности Турции заявили, что публикации турецких СМИ основаны на мнении экспертов и не являются официальной позицией Анкары.
Игорь Коротченко, директор Центра анализа мировой торговли оружием: «Этот сценарий вполне реалистичен. Несколько лет назад никто не мог представить, что С-400 может быть поставлена Анкаре, а сегодня такой контракт является сверившимся фактом. Однако пока, кажется, что это лишь сигнал, подаваемый через турецкие СМИ, чтобы США не перегибали палку, и что у Турции всегда есть альтернатива. Анонсируя такую возможность, Турция показывает США, что шантаж не пройдёт».
По мнению Коротченко, поставка Су-57 Турции будет возможна лишь тогда, когда эта машина завершит полный цикл испытаний и поступит на вооружение ВКС РФ.
О том, что Турция рассматривает возможность покупки у России истребителей Су-57, если США откажутся поставлять республике F-35, сообщила газета Yeni Şafak. В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400. В апреле глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что Россия приступила к исполнению контракта. А Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку российских С-400.
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