При столкновении рыболовного судна с лодкой в Японском море погиб человек

В Японском море рыболовное судно Sanshiro Maru под российским флагом столкнулось с лодкой, один из пассажиров которой погиб.
Сообщение Морского спасательно-координационного центра Владивостока: «В Японском море в 4 милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно под российским флагом Sanshiro Maru столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате столкновения лодка затонула. Рыболовным судном были спасены и подняты на борт два человека с этой лодки. Еще один человек был поднят на борт мертвым».
На борту моторной лодки находились 3 человека. На борту судна Sanshiro Maru находился экипаж из 15 человек, никто из них не пострадал. Судно Sanshiro Maru прибыло на рейд морского терминала Пластун, пишет ТАСС.
На борту моторной лодки находились 3 человека. На борту судна Sanshiro Maru находился экипаж из 15 человек, никто из них не пострадал. Судно Sanshiro Maru прибыло на рейд морского терминала Пластун, пишет ТАСС.
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