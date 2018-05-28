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    На Кубе из-за «Альберто» эвакуированы более 5 тысяч человек

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    • Фото: @FarmHurr / twitter.com
    На Кубе <nobr>из-за</nobr> «Альберто» эвакуированы более 5 тысяч человек

    На Кубе из-за «Альберто» эвакуированы более 5 тысяч человек

    На Кубе <nobr>из-за</nobr> «Альберто» эвакуированы более 5 тысяч человек
  • Фото: @FarmHurr / twitter.com

    • Субтропический шторм «Альберто» принес на Кубу мощнейшие ливни.

    Власти Кубы увеличили сброс воды из самого крупного в стране водохранилища Саса, расположенного в провинции Санкти-Спиритус. Из расположенных в низинах районов эвакуированы более 5 тысяч человек.

    Из-за бушующего в Мексиканском заливе субтропического шторма «Альберто» на западную и центральные части Кубы обрушились проливные дожди, подтоплены низменности в провинциях Артемиса, Матансас, Пинар-дель-Рио, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус, пишет ТАСС.

    За последние 2 дня на Кубе выпало 54% месячной нормы осадков, 74 миллиметра. По оценкам метеорологов, проливные дожди будут идти на Кубе еще не менее суток.

    О введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением шторма «Альберто» ранее сообщили власти американских штатов Алабама, Миссисипи и Флорида.

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