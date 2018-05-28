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    Во Франции мужчина погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

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    Во Франции мужчина погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

    Во Франции мужчина погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

    Французская полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, в результате которого произошел взрыв и погиб человек.

    Как пишет издание
    L’Est Rеpublicain, взрыв произошел в коммуне Дамлевьер. 68-летний мужчина приобрел четыре гранаты на барахолке. Одна из них взорвалась в результате неких манипуляций, которые покупатель совершал в гараже.

    Мужчина скончался от полученных ранений. Из ближайших домов были эвакуированы 40 человек.

    Человека, продавшего ему гранаты, взяли под арест. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и непредумышленном убийстве. У задержанного изъята еще одна граната.

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