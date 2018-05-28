Во Франции мужчина погиб от взрыва купленной на барахолке гранаты

Французская полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, в результате которого произошел взрыв и погиб человек.
Как пишет издание
L’Est Rеpublicain, взрыв произошел в коммуне Дамлевьер. 68-летний мужчина приобрел четыре гранаты на барахолке. Одна из них взорвалась в результате неких манипуляций, которые покупатель совершал в гараже.
Мужчина скончался от полученных ранений. Из ближайших домов были эвакуированы 40 человек.
Человека, продавшего ему гранаты, взяли под арест. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и непредумышленном убийстве. У задержанного изъята еще одна граната.
L’Est Rеpublicain, взрыв произошел в коммуне Дамлевьер. 68-летний мужчина приобрел четыре гранаты на барахолке. Одна из них взорвалась в результате неких манипуляций, которые покупатель совершал в гараже.
Мужчина скончался от полученных ранений. Из ближайших домов были эвакуированы 40 человек.
Человека, продавшего ему гранаты, взяли под арест. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и непредумышленном убийстве. У задержанного изъята еще одна граната.
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