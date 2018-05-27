В Дагестане ликвидировали масштабный пожар

Природный пожар в Ногайском районе Дагестана полностью потушен. Огнем было охвачено 12 тысяч гектаров пастбищ.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по республике Дагестан: «Природный пожар в Ногайском районе полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 12 тысяч гектаров. Пожар был локализован в 20:00, ликвидирован в 20:50».
Сигнал о пожаре поступил в воскресенье утром. Горела сухая трава на пастбищах. К ликвидации возгорания привлекались 113 человек и 19 единиц техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сигнал о пожаре поступил в воскресенье утром. Горела сухая трава на пастбищах. К ликвидации возгорания привлекались 113 человек и 19 единиц техники, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
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