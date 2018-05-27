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    В Волгоградской области разбился самолет

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    В Волгоградской области разбился самолет

    В Волгоградской области разбился самолет

    При крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области погиб человек.

    В управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что легкомоторный самолет разбился в воскресенье вечером возле одного из населенных пунктов Фроловского района Волгоградской области.

    По предварительным данным, самолет проводил сельскохозяйственные работы. По неустановленным пока причинам машина рухнула на землю и загорелась. В результате аварии пилот погиб. На место крушения самолета выехала следственно-оперативная группа.

    В региональном управлении МЧС уточнили, что крушение потерпел легкомоторный самолет СП-30, на земле пострадавших нет, пишет «Интерфакс».

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области: «Самолет упал вне населенных пунктов и жилых домовладений».

    А ТАСС со ссылкой на представителей Следственного комитета сообщает, что речь идет о самолете Ан-2. Следователи устанавливают обстоятельства крушения, личность погибшего пилота и причиненный ущерб.

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