В Волгоградской области разбился самолет

При крушении легкомоторного самолета в Волгоградской области погиб человек.
В управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что легкомоторный самолет разбился в воскресенье вечером возле одного из населенных пунктов Фроловского района Волгоградской области.
По предварительным данным, самолет проводил сельскохозяйственные работы. По неустановленным пока причинам машина рухнула на землю и загорелась. В результате аварии пилот погиб. На место крушения самолета выехала следственно-оперативная группа.
В региональном управлении МЧС уточнили, что крушение потерпел легкомоторный самолет СП-30, на земле пострадавших нет, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области: «Самолет упал вне населенных пунктов и жилых домовладений».
А ТАСС со ссылкой на представителей Следственного комитета сообщает, что речь идет о самолете Ан-2. Следователи устанавливают обстоятельства крушения, личность погибшего пилота и причиненный ущерб.
По предварительным данным, самолет проводил сельскохозяйственные работы. По неустановленным пока причинам машина рухнула на землю и загорелась. В результате аварии пилот погиб. На место крушения самолета выехала следственно-оперативная группа.
В региональном управлении МЧС уточнили, что крушение потерпел легкомоторный самолет СП-30, на земле пострадавших нет, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области: «Самолет упал вне населенных пунктов и жилых домовладений».
А ТАСС со ссылкой на представителей Следственного комитета сообщает, что речь идет о самолете Ан-2. Следователи устанавливают обстоятельства крушения, личность погибшего пилота и причиненный ущерб.
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