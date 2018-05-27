Биолог нарисовал бактериями застрявшую под «мостом глупости» юбилейную «Газель»

Петербургский ученый вырастил в чашке Петри картинку, иллюстрирующую юбилейное событие — врезавшуюся в «мост глупости» в Петербурге
150-ю «Газель».
Сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге прислал активистам, следящим за судьбой «моста глупости», городской пейзаж, созданный с помощью бактерий. На картине изображена 150-я «Газель», врезавшаяся в мост на юго-востоке Петербурга. Фото рисунка опубликовано в Twitter «моста глупости».
Из сообщения аккаунта «Мост глупости»: «А это очень оригинальный подарок! Эту картину из микробов в чашке Петри вырастил научный сотрудник Института Пастера. Картина рисуется посевом различных бактерий, которые в процессе роста проявляются каждая своим цветом. Шедевральная работа!»
В комментариях к публикации приводится список бактерий, задействованных в композиции.
Из сообщения аккаунта «Мост глупости»: «Розовый — Escherichia coli; синий — Enterococcus hirae; зелено-голубой — Enterococcus faecalis; серо-синий — Citrobacter braakii; бурый — Providencia rettgeri; прозрачный — Hafnia alvei».
Также отмечается, что эта работа у автора не единственная, и он участвует в ежегодном конкурсе «Красота Микромира», который проводит НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина.
Ранее сообщалось, что очередная «Газель» не смогла пройти под слишком низким мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге. Отмечается, что эта авария стала «юбилейной» — 150-й с момента наблюдения за мостом.
Мост на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что на переправе давно висит плакат «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», но водители упорно игнорируют предупреждение и застревают под мостом. При этом сообщалось, что перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
Из сообщения аккаунта «Мост глупости»: «А это очень оригинальный подарок! Эту картину из микробов в чашке Петри вырастил научный сотрудник Института Пастера. Картина рисуется посевом различных бактерий, которые в процессе роста проявляются каждая своим цветом. Шедевральная работа!»
В комментариях к публикации приводится список бактерий, задействованных в композиции.
Из сообщения аккаунта «Мост глупости»: «Розовый — Escherichia coli; синий — Enterococcus hirae; зелено-голубой — Enterococcus faecalis; серо-синий — Citrobacter braakii; бурый — Providencia rettgeri; прозрачный — Hafnia alvei».
Также отмечается, что эта работа у автора не единственная, и он участвует в ежегодном конкурсе «Красота Микромира», который проводит НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина.
Ранее сообщалось, что очередная «Газель» не смогла пройти под слишком низким мостом на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Петербурге. Отмечается, что эта авария стала «юбилейной» — 150-й с момента наблюдения за мостом.
Мост на юго-востоке Петербурга получил название «мост глупости» и стал звездой соцсетей из-за того, что на переправе давно висит плакат «Опасно! Низкий мост. „Газель“ не проедет!», но водители упорно игнорируют предупреждение и застревают под мостом. При этом сообщалось, что перестроить мост невозможно: компании, которая возводила низкую переправу, уже не существует, а проектировщики говорят, что высота моста «определена рельефом и целесообразностью».
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