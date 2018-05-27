Сестра рассказала о планах Юлии Скрипаль стать матерью

Юлия Скрипаль, пострадавшая от отравления
нервно-паралитическим веществом, планировала завести ребенка и обустроить в своей квартире детскую комнату.
Юлия Скрипаль, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери, до своего отъезда в Великобританию планировала стать матерью. Как сообщила «Комсомольской правде» двоюродная сестра женщины Виктория Скрипаль, Юлия делала в своей московской квартире ремонт, и в одной из комнат собиралась устроить детскую.
Виктория Скрипаль уточнила, что сама она эту комнату не видела, а о ремонте знает только со слов женщины-прораба, у которой были ключи от квартиры. Виктория также напомнила о женихе Юлии, Степане Викееве, который исчез и оборвал все связи, как только стало известно об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Виктория Скрипаль: «Она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую. Вторая — спальня. Кухня и санузел уже были отремонтированы. За все платила она сама. И, даже улетая к отцу в марте, она звонила женщине-прорабу, сетовала, что не успевает заехать и завезти очередную плату за работы — 50 000 рублей. Обещала передать через Степана. Он приехал к прорабу сразу после отравления, 6 марта, отдал ключи от квартиры со словами: „Ты меня не знаешь, ты меня не видела!“»
Виктория Скрипаль отметила, что Степан не пытается связаться даже со Следственным комитетом, который ведет расследование покушения на убийство его невесты.
Виктория Скрипаль: «Он не выходит на связь и со Следственным Комитетом. Он разве не понимает, что такое его поведение, вкупе с тем, что его мама, как выясняется, вроде как связана с российскими силовыми структурами, наводит на мысли об отравлении якобы нашими спецслужбами».
Женщина также рассказала, что незадолго до отравления Юлия Скрипаль вступила в права наследования крупной суммы денег, завещанной ей умершим родственником. Виктория Скрипаль не исключает, что настоящей причиной покушения на убийство ее двоюродной сестры могла стать попытка завладеть ее деньгами или недвижимостью.
Виктория Скрипаль: «И сам Степан, и его поведение очень подозрительны. Если ты три года прожил с женщиной, заявлял, что хочешь жениться, и тут с ней такое горе случается, то куда ты пропал?»
Напомним, со дня происшествия в Солсбери Юлия Скрипаль ни разу так и не появилась на публике и не вышла на связь с российскими дипломатами. Женщину выписали из больницы в апреле. В начале прошлой недели агентство Reuters опубликовало видеозапись, в котором Скрипаль кратко рассказала о своем самочувствии, заявила, что надеется вернуться домой, и отказалась от помощи российских дипломатов. В посольстве РФ сомневаются, что речь, которую произнесла Скрипаль, была ее собственного сочинения, а не заготовкой, переведенной на русский язык. Виктория Скрипаль также считает, что ее двоюродная сестра вряд ли написала этот текст сама.
Виктория Скрипаль уточнила, что сама она эту комнату не видела, а о ремонте знает только со слов женщины-прораба, у которой были ключи от квартиры. Виктория также напомнила о женихе Юлии, Степане Викееве, который исчез и оборвал все связи, как только стало известно об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Виктория Скрипаль: «Она делала ремонт в квартире. Одну комнату готовила под детскую. Вторая — спальня. Кухня и санузел уже были отремонтированы. За все платила она сама. И, даже улетая к отцу в марте, она звонила женщине-прорабу, сетовала, что не успевает заехать и завезти очередную плату за работы — 50 000 рублей. Обещала передать через Степана. Он приехал к прорабу сразу после отравления, 6 марта, отдал ключи от квартиры со словами: „Ты меня не знаешь, ты меня не видела!“»
Виктория Скрипаль отметила, что Степан не пытается связаться даже со Следственным комитетом, который ведет расследование покушения на убийство его невесты.
Виктория Скрипаль: «Он не выходит на связь и со Следственным Комитетом. Он разве не понимает, что такое его поведение, вкупе с тем, что его мама, как выясняется, вроде как связана с российскими силовыми структурами, наводит на мысли об отравлении якобы нашими спецслужбами».
Женщина также рассказала, что незадолго до отравления Юлия Скрипаль вступила в права наследования крупной суммы денег, завещанной ей умершим родственником. Виктория Скрипаль не исключает, что настоящей причиной покушения на убийство ее двоюродной сестры могла стать попытка завладеть ее деньгами или недвижимостью.
Виктория Скрипаль: «И сам Степан, и его поведение очень подозрительны. Если ты три года прожил с женщиной, заявлял, что хочешь жениться, и тут с ней такое горе случается, то куда ты пропал?»
Напомним, со дня происшествия в Солсбери Юлия Скрипаль ни разу так и не появилась на публике и не вышла на связь с российскими дипломатами. Женщину выписали из больницы в апреле. В начале прошлой недели агентство Reuters опубликовало видеозапись, в котором Скрипаль кратко рассказала о своем самочувствии, заявила, что надеется вернуться домой, и отказалась от помощи российских дипломатов. В посольстве РФ сомневаются, что речь, которую произнесла Скрипаль, была ее собственного сочинения, а не заготовкой, переведенной на русский язык. Виктория Скрипаль также считает, что ее двоюродная сестра вряд ли написала этот текст сама.
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