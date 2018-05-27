В Берлине на уличные акции вышли более 25 тысяч человек

В Берлине состоялись многотысячные акции сторонников и противников ультраправой «Альтернативой для Германии».
В АдГ решили выйти к центральному вокзалу Берлина, чтобы выразить недовольство правительством канцлера Ангелы Меркель и политикой в отношении беженцев. Всего в марше приняли участие около пяти тысяч человек.
А у здания Рейхстага собрались противники «Альтернативы для Германии», среди которых оказались представители профсоюзов, «Левой партии» и «зеленых».
Свою демонстрацию они решили провести под лозунгом «Остановите ненависть». Как сообщает Deutsche Welle, эта акция собрала свыше 20 тысяч участников.
А у здания Рейхстага собрались противники «Альтернативы для Германии», среди которых оказались представители профсоюзов, «Левой партии» и «зеленых».
Свою демонстрацию они решили провести под лозунгом «Остановите ненависть». Как сообщает Deutsche Welle, эта акция собрала свыше 20 тысяч участников.
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