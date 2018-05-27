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    Депутат Рады заявил, что Украиной «правят шизофреники»

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    Депутат Рады заявил, что Украиной «правят шизофреники»

    Депутат Рады заявил, что Украиной «правят шизофреники»

    Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украиной «правят шизофреники», которые убивают экономику страны.

    Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала NewsOne. Депутат отметил, что ему грустно видеть доведенную до нынешнего состояния Украину. По его мнению, в плачевном положении страны виноваты украинские власти, решения которых убивают экономику страны.

    Вадим Рабинович, депутат Рады: «Почему у соседних с нами стран зарплата 800–1000 долларов — нормально, а у нас это — популизм? Популизм — это ваши тупые решения, убивающие экономику страны. Это то, что вы поете песни, и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев!».

    Рабинович привел в пример ситуацию, сложившуюся в газовой отрасли Украины. По его словам, «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».

    Подобные действия властей, по мнению депутата, заставляют заподозрить правительство страны в шизофрении. «Да нами правят шизофреники!» — заключил Рабинович.

    При этом депутат уверен, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы улучшить свое экономическое положение, не хватает только грамотного менеджмента.

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