Депутат Рады заявил, что Украиной «правят шизофреники»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украиной «правят шизофреники», которые убивают экономику страны.
Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала NewsOne. Депутат отметил, что ему грустно видеть доведенную до нынешнего состояния Украину. По его мнению, в плачевном положении страны виноваты украинские власти, решения которых убивают экономику страны.
Вадим Рабинович, депутат Рады: «Почему у соседних с нами стран зарплата 800–1000 долларов — нормально, а у нас это — популизм? Популизм — это ваши тупые решения, убивающие экономику страны. Это то, что вы поете песни, и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев!».
Рабинович привел в пример ситуацию, сложившуюся в газовой отрасли Украины. По его словам, «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».
Подобные действия властей, по мнению депутата, заставляют заподозрить правительство страны в шизофрении. «Да нами правят шизофреники!» — заключил Рабинович.
При этом депутат уверен, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы улучшить свое экономическое положение, не хватает только грамотного менеджмента.
Вадим Рабинович, депутат Рады: «Почему у соседних с нами стран зарплата 800–1000 долларов — нормально, а у нас это — популизм? Популизм — это ваши тупые решения, убивающие экономику страны. Это то, что вы поете песни, и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев!».
Рабинович привел в пример ситуацию, сложившуюся в газовой отрасли Украины. По его словам, «правительство взяло украинский газ, который принадлежит народу, и отдало его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы».
Подобные действия властей, по мнению депутата, заставляют заподозрить правительство страны в шизофрении. «Да нами правят шизофреники!» — заключил Рабинович.
При этом депутат уверен, что у Украины достаточно ресурсов, чтобы улучшить свое экономическое положение, не хватает только грамотного менеджмента.
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