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    Вратарю «Ливерпуля» угрожают смертью после поражения в финале ЛЧ

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    • Фото: Reuters © 2018, Phil Noble
    Вратарю «Ливерпуля» угрожают смертью после поражения в финале ЛЧ

    Вратарю «Ливерпуля» угрожают смертью после поражения в финале ЛЧ

    Вратарю «Ливерпуля» угрожают смертью после поражения в финале ЛЧ
  • Фото: Reuters © 2018, Phil Noble

    • Разъяренные болельщики угрожают вратарю «Ливерпуля» Лорису Кариусу, который стал главным антигероем финала Лиги чемпионов.

    Спортсмен и его родные уже получили сотни сообщений с угрозами. Раздосадованные фанаты даже желают вратарю и его близким смерти.

    В связи с поступлением угроз британская полиция решила начать расследование. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что чрезвычайно серьезно относятся к таким сообщения, передает The Telegraph.

    Между тем сам Кариус уже извинился перед болельщиками и поблагодарил всех, кто поддержал его в трудный момент.

    Лорис Кариус, вратарь ФК «Ливерпуль»: «Я снова и снова проигрываю эти моменты в голове. Прощу прощения у партнеров по команде, фанатов и всех сотрудников клуба. Я знаю, что все испортил двумя ошибками и подвел вас всех».

    Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. В поражении любимой команды многие поклонники мерсисайдцев обвинили вратаря Лориса Кариуса, допустившего две курьезные ошибки, которые привели к голам. После финального свистка голкипер не смог сдержать слез.

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