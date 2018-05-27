Вратарю «Ливерпуля» угрожают смертью после поражения в финале ЛЧ

Разъяренные болельщики угрожают вратарю «Ливерпуля» Лорису Кариусу, который стал главным антигероем финала Лиги чемпионов.
Спортсмен и его родные уже получили сотни сообщений с угрозами. Раздосадованные фанаты даже желают вратарю и его близким смерти.
В связи с поступлением угроз британская полиция решила начать расследование. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что чрезвычайно серьезно относятся к таким сообщения, передает The Telegraph.
Между тем сам Кариус уже извинился перед болельщиками и поблагодарил всех, кто поддержал его в трудный момент.
Лорис Кариус, вратарь ФК «Ливерпуль»: «Я снова и снова проигрываю эти моменты в голове. Прощу прощения у партнеров по команде, фанатов и всех сотрудников клуба. Я знаю, что все испортил двумя ошибками и подвел вас всех».
Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. В поражении любимой команды многие поклонники мерсисайдцев обвинили вратаря Лориса Кариуса, допустившего две курьезные ошибки, которые привели к голам. После финального свистка голкипер не смог сдержать слез.
В связи с поступлением угроз британская полиция решила начать расследование. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что чрезвычайно серьезно относятся к таким сообщения, передает The Telegraph.
Между тем сам Кариус уже извинился перед болельщиками и поблагодарил всех, кто поддержал его в трудный момент.
Лорис Кариус, вратарь ФК «Ливерпуль»: «Я снова и снова проигрываю эти моменты в голове. Прощу прощения у партнеров по команде, фанатов и всех сотрудников клуба. Я знаю, что все испортил двумя ошибками и подвел вас всех».
Напомним, в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» переиграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. В поражении любимой команды многие поклонники мерсисайдцев обвинили вратаря Лориса Кариуса, допустившего две курьезные ошибки, которые привели к голам. После финального свистка голкипер не смог сдержать слез.
Комментарии