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    В Кемерове назначили уполномоченного по делам родственников погибших в «Зимней вишне»

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    В Кемерове назначили уполномоченного по делам родственников погибших в «Зимней вишне»

    В Кемерове назначили уполномоченного по делам родственников погибших в «Зимней вишне»

    Власти Кемеровской области сообщили, что делами родственников погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» занимается специально назначенный человек.

    Об этом врио губернатора региона Сергей Цивилёв рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Сергей Цивилёв, врио губернатора Кемеровской области: «На прошлой неделе я ввел уполномоченного по делам родственников погибших. Это человек, который не является сотрудником администрации. Это не штатная должность, а общественная работа. Она уже пенсионерка, работала во время всех этих событий вместе с нами, в областном штабе. Теперь приступила к работе на общественных началах и сама со всеми родственниками дополнительно общается».

    Ранее потерявший всю семью на пожаре в «Зимней вишне» кемеровчанин Игорь Востриков сообщил, что семьи погибших, включая его самого, до сих пор не получили компенсацию, которую ранее обещал собственник торгового центра — миллиардер Денис Штенгелов.

    Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.

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