Испытания американского боевого экзоскелета попали на видео

Американские военные готовятся к испытаниям нового экзоскелета нижних конечностей.
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По данным издания Breaking Defense, устройство называется ONYX. Предполагается, что с его помощью солдаты смогут преодолевать значительные расстояния. Как действует экзоскелет, разработчики из Lockheed Martin показали на видео.
Движение обеспечивается благодаря нескольким миниатюрным приводам, встроенным в экзоскелет. Устройство способно самостоятельно приспосабливаться к движениям человека и определять, по какой дороге и с каким грузом он движется. Если боец идет без груза — экзоскелет отключается, если же у солдата появляется дополнительный груз — тут же начинает работать. Кроме того, устройство включается и помогает человеку при подъемах и спусках с возвышенностей.
Вес экзоскелета — 6,4 килограмма. Время работы — восемь часов с аккумулятором массой 2,7 килограмма, 16 часов — с аккумулятором в 5,4 килограмма.
В американской армии к испытаниям скелета должны приступить в декабре этого года. А контракт на поставку и производство разработчики планируют получить в 2020 году.
Движение обеспечивается благодаря нескольким миниатюрным приводам, встроенным в экзоскелет. Устройство способно самостоятельно приспосабливаться к движениям человека и определять, по какой дороге и с каким грузом он движется. Если боец идет без груза — экзоскелет отключается, если же у солдата появляется дополнительный груз — тут же начинает работать. Кроме того, устройство включается и помогает человеку при подъемах и спусках с возвышенностей.
Вес экзоскелета — 6,4 килограмма. Время работы — восемь часов с аккумулятором массой 2,7 килограмма, 16 часов — с аккумулятором в 5,4 килограмма.
В американской армии к испытаниям скелета должны приступить в декабре этого года. А контракт на поставку и производство разработчики планируют получить в 2020 году.
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