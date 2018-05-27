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    Испытания американского боевого экзоскелета попали на видео. США, вооружение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИспытания американского боевого экзоскелета попали на видео

    Испытания американского боевого экзоскелета попали на видео

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    • Фото: Breaking Defense / youtube.com
    Испытания американского боевого экзоскелета попали на видео

    Испытания американского боевого экзоскелета попали на видео

    Испытания американского боевого экзоскелета попали на видео
    • Фото: Breaking Defense / youtube.com

      • Американские военные готовятся к испытаниям нового экзоскелета нижних конечностей.

      По данным издания Breaking Defense, устройство называется ONYX. Предполагается, что с его помощью солдаты смогут преодолевать значительные расстояния. Как действует экзоскелет, разработчики из Lockheed Martin показали на видео.

      Движение обеспечивается благодаря нескольким миниатюрным приводам, встроенным в экзоскелет. Устройство способно самостоятельно приспосабливаться к движениям человека и определять, по какой дороге и с каким грузом он движется. Если боец идет без груза — экзоскелет отключается, если же у солдата появляется дополнительный груз — тут же начинает работать. Кроме того, устройство включается и помогает человеку при подъемах и спусках с возвышенностей.

      Вес экзоскелета — 6,4 килограмма. Время работы — восемь часов с аккумулятором массой 2,7 килограмма, 16 часов — с аккумулятором в 5,4 килограмма.

      В американской армии к испытаниям скелета должны приступить в декабре этого года. А контракт на поставку и производство разработчики планируют получить в 2020 году.


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