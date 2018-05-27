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    В Киеве толпа разгромила рынок, где избили пенсионера

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    В Киеве толпа разгромила рынок, где избили пенсионера

    В Киеве толпа разгромила рынок, где избили пенсионера

    После погрома на рынке и потасовки с правоохранителями в Киеве задержаны более 30 человек.

    Несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей решили разгромить торговые палатки, расположенные у станции метро «Лесная».

    В дело вмешались полицейские. Они применили слезоточивый газ, участники же погрома устроили потасовку с правоохранителями и закидали их камнями. В результате пострадали трое сотрудников.

    После погрома в отдел были доставлены 34 человека. Возбуждены дела о хулиганстве и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Нацполиции Киева.

    По предварительным данным, участники нападения на рынок решили отомстить продавцу, который накануне избил военного пенсионера, вступившегося за женщину. Продавца, который оказался иностранцем, уже задержали. Ему грозит до 4 лет лишения свободы по статье «Хулиганство».

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