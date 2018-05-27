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    Китай обвинил США во вторжении на свою территорию

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    Китай обвинил США во вторжении на свою территорию

    Китай обвинил США во вторжении на свою территорию

    В Минобороны Китая заявили, что корабли ВМС США самовольно вторглись в территориальные воды страны в Южно-Китайском море.

    Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства обороны КНР У Цяня. В документе идет речь о маневрах, которые два корабля ВМС США провелив Южно-Китайском море, о которых ранее сообщало агентство Reuters. Отмечалось, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam в воскресенье прошли в 12 морских милях от спорных Парасельских островов.

    В Минобороны КНР действия США сочли бесцеремонным нарушением суверенитета Китая и норм международного права.

    У Цян, официальный представитель Минобороны КНР: «Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию островов Сиша. Вооруженные силы Китая направили авиацию корабельного базирования, которая в соответствии с законом произвела распознавание „свой-чужой“ в отношении американских кораблей и сделали им предупреждение покинуть акваторию».

    По словам представителя оборонного ведомства, таким образом США «подрывают стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также мир и стабильность в соответствующей морской зоне».

    В связи с этим китайская сторона выразила решительный протест.

    Напомним, у Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин есть разногласия по морским границам в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. При этом Пекин считает, что Филиппины и Вьетнам пользуются поддержкой США для эскалации напряженности в регионе. В свою очередь Вашингтон заявляет, что КНР строит искусственные острова, превращает их в военные объекты и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. В КНР все обвинения США отвергают.

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