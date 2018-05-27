Правительство Великобритании заподозрили в намерении не выводить страну из ЕС

Великобританию заподозрили в намерении остаться в ЕС, так как власти страны выделили средства на выборы в Европарламент после Brexit.
Правительство Великобритании выделило избирательной комиссии страны средства на выборы в Европарламент, которые должны состояться после выхода страны из ЕС. Это может свидетельствовать о том, что власти Великобритании планируют оставить страну в Евросоюзе, сообщает издание The Sunday Telegraph.
По данным издания, избирательная комиссия получила 829 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 млн долларов) на «деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент» в 2019 году. Выборы назначены на период между 23 и 26 мая 2019 года, а Великобритания по плану должна официально покинуть ЕС 29 марта.
В избирательной комиссии сообщили, что выделение средств — мера предосторожности, и добавили, что намерены потратить эти деньги на осуществление уставных функций избиркома в том «маловероятном случае», если это понадобится.
Соединенное королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют решить все формальности до ноября 2018. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах. После официального выхода Великобритании из ЕС, назначенного на 29 марта 2019 года, должен наступить двухлетний переходный период.
По данным издания, избирательная комиссия получила 829 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 млн долларов) на «деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент» в 2019 году. Выборы назначены на период между 23 и 26 мая 2019 года, а Великобритания по плану должна официально покинуть ЕС 29 марта.
В избирательной комиссии сообщили, что выделение средств — мера предосторожности, и добавили, что намерены потратить эти деньги на осуществление уставных функций избиркома в том «маловероятном случае», если это понадобится.
Соединенное королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют решить все формальности до ноября 2018. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах. После официального выхода Великобритании из ЕС, назначенного на 29 марта 2019 года, должен наступить двухлетний переходный период.
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