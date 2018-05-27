Новые русские сенсации <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации 16+
    •  

    Правительство Великобритании заподозрили в намерении не выводить страну из ЕС

    1 комментарий

    Правительство Великобритании заподозрили в намерении не выводить страну из ЕС

    Правительство Великобритании заподозрили в намерении не выводить страну из ЕС

    Великобританию заподозрили в намерении остаться в ЕС, так как власти страны выделили средства на выборы в Европарламент после Brexit.

    Правительство Великобритании выделило избирательной комиссии страны средства на выборы в Европарламент, которые должны состояться после выхода страны из ЕС. Это может свидетельствовать о том, что власти Великобритании планируют оставить страну в Евросоюзе, сообщает издание The Sunday Telegraph.

    По данным издания, избирательная комиссия получила 829 тысяч фунтов стерлингов (более 1,1 млн долларов) на «деятельность, связанную с выборами в Европейский парламент» в 2019 году. Выборы назначены на период между 23 и 26 мая 2019 года, а Великобритания по плану должна официально покинуть ЕС 29 марта.

    В избирательной комиссии сообщили, что выделение средств — мера предосторожности, и добавили, что намерены потратить эти деньги на осуществление уставных функций избиркома в том «маловероятном случае», если это понадобится.

    Соединенное королевство и ЕС начали обсуждать условия Brexit прошлым летом, через год после референдума, на котором Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Стороны планируют решить все формальности до ноября 2018. После этого у Лондона и Брюсселя будет полгода, чтобы ратифицировать договоренности в национальных парламентах. После официального выхода Великобритании из ЕС, назначенного на 29 марта 2019 года, должен наступить двухлетний переходный период.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru