Трамп: расследования вокруг России разрушили жизни многих людей в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что так называемая охота на ведьм в связи с приписываемым России вмешательством в выборы США разрушила жизни людей, которые намеревались работать в Вашингтоне на благо всей страны.
Такое мнение Дональд Трамп высказал в своем Twitter. По его словам, из-за расследования, которое ведет ФБР, вмешательства России в президентские выборы были разрушены жизни многих людей, намеревавшихся служить интересам США.
Дональд Трамп: «Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами, желая помочь нашей стране. Но в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!».
Напомним, Вашингтон не раз обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. ФБР, а также назначенный министром юстиции аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера до сих пор продолжает расследование этого дела.
Сам Трамп и его команда неоднократно отвергали обвинения в каких-либо неправомерных контактах с представителями России во время предвыборной гонки. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
Дональд Трамп: «Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами, желая помочь нашей стране. Но в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!».
Напомним, Вашингтон не раз обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. ФБР, а также назначенный министром юстиции аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера до сих пор продолжает расследование этого дела.
Сам Трамп и его команда неоднократно отвергали обвинения в каких-либо неправомерных контактах с представителями России во время предвыборной гонки. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
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