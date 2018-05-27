Челябинского поджигателя венков у мемориала героям ВОВ отпустили под подписку

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который сжег венки на Вечном огне мемориала Защитникам Отечества.
36-летнему местному жителю грозит ответственность по статье «Вандализм».
Как сообщает ТАСС, задержанного мужчину отпустили, взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что челябинские полицейские задержали вандала, осквернившего мемориал в парке Победы. Нетрезвый злоумышленник сначала разбросал цветы, а потом поджег венки, которые украшали мемориал.
Как сообщает ТАСС, задержанного мужчину отпустили, взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что челябинские полицейские задержали вандала, осквернившего мемориал в парке Победы. Нетрезвый злоумышленник сначала разбросал цветы, а потом поджег венки, которые украшали мемориал.
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