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    Челябинского поджигателя венков у мемориала героям ВОВ отпустили под подписку

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    • Фото: typical_chelyabinsk / vk.com
    Челябинского поджигателя венков у мемориала героям ВОВ отпустили под подписку

    Челябинского поджигателя венков у мемориала героям ВОВ отпустили под подписку

    Челябинского поджигателя венков у мемориала героям ВОВ отпустили под подписку
  • Фото: typical_chelyabinsk / vk.com

    • В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который сжег венки на Вечном огне мемориала Защитникам Отечества.

    36-летнему местному жителю грозит ответственность по статье «Вандализм».

    Как сообщает ТАСС, задержанного мужчину отпустили, взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее сообщалось, что челябинские полицейские задержали вандала, осквернившего мемориал в парке Победы. Нетрезвый злоумышленник сначала разбросал цветы, а потом поджег венки, которые украшали мемориал.

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