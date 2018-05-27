Копию первого корабля Петра I спустили на воду в Петербурге

В Северной столице на воду спустили «Полтаву» — точную копию первого линейного корабля Балтийского флота, созданного Петром I. К постройке этой реплики приступили в 2013 году.

Большой мощный кран поднимет и перенесет корпус корабля на воду к причальной стенке. Это как раз тот случай, когда историю можно пощупать руками. 54-пушечный линейный корабль «Полтава» пока мез мачт и рангоута. Это не просто музейный новодел, это настоящий корабль. Если установить мачты и паруса, то на нем вполне можно выйти в море, а если потребуется, то и в океан.



При исторической верфи «Полтава» было создано свое сертифицированное конструкторское бюро, которое фактически заново провело расчеты всего корабля в соответствии с современными требованиями. Как передает корреспондент НТВ Илья Федосов, одна из проблем при воссоздании «Полтавы» заключалась в том, что технической документации на нее почти не сохранилось, да и необходимых строительных материалов в наше время, как выяснилось, не найти.



В сущности, в 1712 году у корабля было конкретное назначение, как тогда говорили, грозить шведу. Тогдашняя политическая ситуация в мире мало чем отличалась от сегодняшней. Европа считала Россию отсталым, нецивилизованным государством, старалась не допускать к торговым путям на Балтике. И та первая «Полтава» в числе других подобных достаточно мощных кораблей строилась в качестве единственного аргумента, который могли понять цивилизованные европейские правители.



По сути, это была несущая рама того самого окна в Европу, которое прорубил Пётр I. История повторяется. Теперь реконструированная «Полтава» будет одним своим видом напоминать европейцам, да и нам самим, что мы можем, если надо.