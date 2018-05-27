В поисках баланса: чиновники и бизнесмены оценили итоги ПМЭФ-2018

На ПМЭФ было заключено 550 сделок на общую сумму более 2 триллионов рублей. Самой большой делегацией оказалась американская, несмотря на санкции. Самым жарким обсуждением — кто больше средств вложил в российскую экономику.
Главной новостью Петербургского международного экономического форума стала презентация нового кабинета министров. Здесь знакомились и говорили о планах.
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Есть горячие точки на территории Российской Федерации, связанные с проблемами мусорных свалок, экологии вокруг. Безусловно, это геологоразведка. Это увеличение запасов Российской Федерации, открытие новых месторождений. Это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. Это будущее наших детей, наших внуков».
Михаил Котюков, министр науки и высшего образования: «Наука жизненно нуждается в молодых специалистах, в постоянном притоке кадров и в очень тесном взаимодействии с университетами».
Татьяна Голикова, вице-премьер по вопросам социальной политики: «Где что можно „подкрутить“, я, конечно, понимаю. Другое дело, что я не знаю, как к тому, чтобы „подкрутить“, могут отнестись другие отраслевые коллеги, но во всяком случае буду занимать по этому поводу активную позицию, чтобы поддержать свои сферы».
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Какие-то деньги, я надеюсь, в систему придут — те, которые были обозначены. Естественно, они не решат всех проблем. Но с учетом, что мы стараемся повысить эффективность всех наших действий и стараемся устранить неэффективные расходы, будем надяться, что хватит денег на решение задач. С этим знанием нам будет действительно легче находить какие-то дополнительные векторы и освобождать необходимые средства».
Вопрос, где взять деньги на прорыв, делает самыми популярными людьми форума первого вице-премьера и главу Счетной палаты. Один будет деньги искать, второй — за ними смотреть.
Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов: «Мы в течение шести следующих лет налоги повышать не будем, но перед этим мы настроим налоговую систему с тем, чтобы пойти навстречу бизнесу… Мы примем меры по улучшению администрирования, упрощению налогов, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. И эти решения будут приняты в этом году с тем, чтобы на следующий шестилетний период налоговая система кардинально не менялась, с тем, чтобы налоговая нагрузка на наши предприятия не изменялась».
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ: «Тут же погрузился в полномочия, задачи, реальную практику. Посмотрел отчеты Счетной палаты и понял, что это очень интересная площадка для такого взгляда на развитие страны».
ПМЭФ всегда был рассчитан на бизнесменов, но ни для кого не секрет, что бизнес уже плотно завязан на политику. Обычный эффект форума — миллиардные контракты, договоры о намерениях, меморандумы о сотрудничестве, но, вероятно, сейчас организаторы форума рассчитывают в основном на политический эффект от прошедших встреч.
Ксавье Роле, бывший гендиректор Лондонской фондовой биржи: «Сейчас все будут пытаться найти баланс между риском и возможностями. Такое время — приходится жонглировать, как теперь говорят — перекалибруем отношения под реальность. Возможность торговать так, как хотелось, уже ограничена, значит, надо что-то придумывать».
Джим Роджерс, председатель Rogers Holding Company: «Это очень хорошо! Кто не рискует — тот сейчас упускает. Всегда есть возможность торговать и вкладывать, если есть желание. Я не помню времени, чтобы ваша страна не была под санкциями. Еще старик Арманд Хаммер (бывший глава нефтяной компании Occidental Petroleum Corporation — прим. НТВ.Ru) учил: русские любят тех, кто приходит в тяжелые времена».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ: «Есть горячие точки на территории Российской Федерации, связанные с проблемами мусорных свалок, экологии вокруг. Безусловно, это геологоразведка. Это увеличение запасов Российской Федерации, открытие новых месторождений. Это то, в чем нельзя остановиться ни на одну секунду. Это будущее наших детей, наших внуков».
Михаил Котюков, министр науки и высшего образования: «Наука жизненно нуждается в молодых специалистах, в постоянном притоке кадров и в очень тесном взаимодействии с университетами».
Татьяна Голикова, вице-премьер по вопросам социальной политики: «Где что можно „подкрутить“, я, конечно, понимаю. Другое дело, что я не знаю, как к тому, чтобы „подкрутить“, могут отнестись другие отраслевые коллеги, но во всяком случае буду занимать по этому поводу активную позицию, чтобы поддержать свои сферы».
Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Какие-то деньги, я надеюсь, в систему придут — те, которые были обозначены. Естественно, они не решат всех проблем. Но с учетом, что мы стараемся повысить эффективность всех наших действий и стараемся устранить неэффективные расходы, будем надяться, что хватит денег на решение задач. С этим знанием нам будет действительно легче находить какие-то дополнительные векторы и освобождать необходимые средства».
Вопрос, где взять деньги на прорыв, делает самыми популярными людьми форума первого вице-премьера и главу Счетной палаты. Один будет деньги искать, второй — за ними смотреть.
Антон Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов: «Мы в течение шести следующих лет налоги повышать не будем, но перед этим мы настроим налоговую систему с тем, чтобы пойти навстречу бизнесу… Мы примем меры по улучшению администрирования, упрощению налогов, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. И эти решения будут приняты в этом году с тем, чтобы на следующий шестилетний период налоговая система кардинально не менялась, с тем, чтобы налоговая нагрузка на наши предприятия не изменялась».
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ: «Тут же погрузился в полномочия, задачи, реальную практику. Посмотрел отчеты Счетной палаты и понял, что это очень интересная площадка для такого взгляда на развитие страны».
ПМЭФ всегда был рассчитан на бизнесменов, но ни для кого не секрет, что бизнес уже плотно завязан на политику. Обычный эффект форума — миллиардные контракты, договоры о намерениях, меморандумы о сотрудничестве, но, вероятно, сейчас организаторы форума рассчитывают в основном на политический эффект от прошедших встреч.
Ксавье Роле, бывший гендиректор Лондонской фондовой биржи: «Сейчас все будут пытаться найти баланс между риском и возможностями. Такое время — приходится жонглировать, как теперь говорят — перекалибруем отношения под реальность. Возможность торговать так, как хотелось, уже ограничена, значит, надо что-то придумывать».
Джим Роджерс, председатель Rogers Holding Company: «Это очень хорошо! Кто не рискует — тот сейчас упускает. Всегда есть возможность торговать и вкладывать, если есть желание. Я не помню времени, чтобы ваша страна не была под санкциями. Еще старик Арманд Хаммер (бывший глава нефтяной компании Occidental Petroleum Corporation — прим. НТВ.Ru) учил: русские любят тех, кто приходит в тяжелые времена».
Подробности — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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