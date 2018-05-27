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    В СБУ заявили о гибели спецназовцев «Альфы» в Донбассе

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    В СБУ заявили о гибели спецназовцев «Альфы» в Донбассе

    В СБУ заявили о гибели спецназовцев «Альфы» в Донбассе

    Два сотрудника СБУ погибли на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

    Как заявили в СБУ, сотрудники спецподразделения «Альфа» попали под артиллерийский обстрел.

    В результате смертельные ранения получили подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлёв. Еще один сотрудник был тяжело ранен.

    Между тем в Луганске сообщили, что накануне народной милиции ЛНР удалось задержать двух военных из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшихся перейти через так называемую серую зону. Речь идет о дезертирах, которые рассказали, что в подразделениях их бригады отсутствует дисциплина и процветает беспробудное пьянство, передает «ЛуганскИнформЦентр».

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