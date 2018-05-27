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    В Брянской области пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме

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    В Брянской области пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме

    В Брянской области пропавшего <nobr>4-летнего</nobr> мальчика нашли мертвым в выгребной яме

    Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели четырехлетнего мальчика, которого нашли мертвым в селе Стечна Погарского района Брянской области. Об исчезновении ребенка стало известно три дня назад. Все это время спасатели и волонтеры его искали и надеялись найти живым.

    Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, тело мальчика обнаружено в воскресенье в выгребной яме на территории сельской школы. Речь идет о ребенке из многодетной семьи, живущей в частном доме возле леса и озера. С четверга его искали полицейские, водолазы, местные жители и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Сестра мальчика предполагала, что он мог утонуть

    Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.

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