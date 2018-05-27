В Брянской области пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели четырехлетнего мальчика, которого нашли мертвым в селе Стечна Погарского района Брянской области. Об исчезновении ребенка стало известно три дня назад. Все это время спасатели и волонтеры его искали и надеялись найти живым.
Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, тело мальчика обнаружено в воскресенье в выгребной яме на территории сельской школы. Речь идет о ребенке из многодетной семьи, живущей в частном доме возле леса и озера. С четверга его искали полицейские, водолазы, местные жители и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Сестра мальчика предполагала, что он мог утонуть
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.
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