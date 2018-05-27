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    Карнавал с участием слонов: Петербург с размахом отмечает День города. Санкт-Петербург, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКарнавал с участием слонов: Петербург с размахом отмечает День города

    Карнавал с участием слонов: Петербург с размахом отмечает День города

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    Карнавал с участием слонов: Петербург с размахом отмечает День города

    Карнавал с участием слонов: Петербург с размахом отмечает День города

    Карнавал с участием слонов: Петербург с размахом отмечает День города

      Северная столица сегодня отмечает 315-ю годовщину со дня основания. Празднования сейчас в разгаре. Торжества традиционно открылись возложением цветов к Медному всаднику. В церемонии приняли участие глава города Георгий Полтавченко и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

      Затем настало время массовых мероприятий. В городе стартовал большой велопарад, протяженность маршрута составила в этом году 16 километров. Местные СМИ сообщают о более чем 20 тысячах участников, многие из них были в маскарадных костюмах.

      Пожалуй, самым запоминающимся стало карнавальное шествие в рамках международного фестиваля циркового искусства. По улицам Санкт-Петербурга водили слонов.

      Небывалое зрелище горожане смогли наблюдать минувшей ночью. Потомственный канатоходец Расул Абакаров посвятил 315-й годовщине основания Северной столицы новый рискованный трюк. Он прошел по тросу, натянутому между разведенными частями Дворцового моста.

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