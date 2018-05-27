Карнавал с участием слонов: Петербург с размахом отмечает День города

Северная столица сегодня отмечает
315-ю годовщину со дня основания. Празднования сейчас в разгаре. Торжества традиционно открылись возложением цветов к Медному всаднику. В церемонии приняли участие глава города Георгий Полтавченко и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Затем настало время массовых мероприятий. В городе стартовал большой велопарад, протяженность маршрута составила в этом году 16 километров. Местные СМИ сообщают о более чем 20 тысячах участников, многие из них были в маскарадных костюмах.
Пожалуй, самым запоминающимся стало карнавальное шествие в рамках международного фестиваля циркового искусства. По улицам Санкт-Петербурга водили слонов.
Небывалое зрелище горожане смогли наблюдать минувшей ночью. Потомственный канатоходец Расул Абакаров посвятил 315-й годовщине основания Северной столицы новый рискованный трюк. Он прошел по тросу, натянутому между разведенными частями Дворцового моста.
Пожалуй, самым запоминающимся стало карнавальное шествие в рамках международного фестиваля циркового искусства. По улицам Санкт-Петербурга водили слонов.
Небывалое зрелище горожане смогли наблюдать минувшей ночью. Потомственный канатоходец Расул Абакаров посвятил 315-й годовщине основания Северной столицы новый рискованный трюк. Он прошел по тросу, натянутому между разведенными частями Дворцового моста.
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