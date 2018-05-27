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    Драка на трибуне во время финала Лиги чемпионов в Киеве попала на видео. Киев, Украина, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДрака на трибуне во время финала Лиги чемпионов в Киеве попала на видео

    Драка на трибуне во время финала Лиги чемпионов в Киеве попала на видео

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    • Фото: Владимир Репа / youtube.com
    Драка на трибуне во время финала Лиги чемпионов в Киеве попала на видео

    Драка на трибуне во время финала Лиги чемпионов в Киеве попала на видео

    Драка на трибуне во время финала Лиги чемпионов в Киеве попала на видео
    • Фото: Владимир Репа / youtube.com

      • Потасовка на трибуне во время финального матча футбольной Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» попала на видео одного из болельщиков.

      На кадрах ролика, выложенного в Сети, видно, как несколько мужчин бьют зрителя, который лежит между креслами. Через некоторое время они оставляют болельщика в покое, и тому удается подняться на ноги. Он осматривается по сторонам и, приметив одного из обидчиков, тут же решает ему отомстить. Мужчина бросается на оппонента и сбивает того с ног.

      В потасовку вступают еще несколько человек, и на трибуне происходит «свалка».

      Напомним, накануне в Киеве прошел финальный матч Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» со счетом 3:1 победил «Ливерпуль». После матча киевская полиция задержала 18 человек, пытавшихся устроить драку с фанатами.

      Также сообщалось, что в канун матча около 20 человек напали на фанатов «Ливерпуля», отдыхавших в киевском ресторане Rooster, и избили их стульями. Несколько человек получили раны шеи и головы.


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