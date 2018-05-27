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    Музыкальный фестиваль в Великобритании отменили из-за смерти двух человек

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    Музыкальный фестиваль в Великобритании отменили из-за смерти двух человек

    Музыкальный фестиваль в Великобритании отменили <nobr>из-за</nobr> смерти двух человек

    Гости музыкального фестиваля Mutiny Festival в британском Портсмуте стали жаловаться на недомогание.

    На фестивале погибли 18-летняя девушка и 20-летней молодой человек.

    Два человек были доставлены в больницу. А еще 15 пожаловались на недомогание, им понадобится лечение.

    В связи со смертью девушки и молодого человека организаторы Mutiny Festival приняли решение отменить второй день фестиваля, который должен был пройти сегодня, передает BBC.

    Полиция не считает смерти девушки и молодого человека подозрительными. Медики же говорят, что у пострадавших наблюдаются симптомы, которые появляются при употреблении наркотиков. При этом отмечается, что не все случаи связаны с наркотиками.

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