Осужденный за педофилию клирик Грозовский этапирован в мурманскую колонию

Священника Глеба Грозовского, осужденного за надругательство над тремя девочками, перевезли в колонию в Мурманской области.
Как сообщил РИА Новости адвокат Глеба Грозовского Михаил Уткин, осужденного этапировали в колонию строгого режима в Мурманской области в начале мая. Сестра Грозовского Любовь уточнила, что Грозовский находится в исправительной колонии 16 в поселке Мурмаши в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.
Любовь Грозовская: «После получения „законки“ (уведомления о вступлении приговора в силу — прим. НТВ.Ru) его переведут в исправительную колонию 17 строгого режима».
Приговор Грозовскому был вынесен в январе этого года в Ленинградской области. Бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области осужден на 14 лет лишения свободы за растление трех школьниц. По версии следствия, экс-советник гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отец четверых детей совершил эти преступления «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу возраста». Сам священник свою вину не признал.
Уголовное преследование клирика началось почти четыре года назад. Тогда Грозовского объявили в международный розыск, заключили под стражу в Израиле и в сентябре 2016 года экстрадировали в Россию.
Любовь Грозовская: «После получения „законки“ (уведомления о вступлении приговора в силу — прим. НТВ.Ru) его переведут в исправительную колонию 17 строгого режима».
Приговор Грозовскому был вынесен в январе этого года в Ленинградской области. Бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области осужден на 14 лет лишения свободы за растление трех школьниц. По версии следствия, экс-советник гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отец четверых детей совершил эти преступления «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу возраста». Сам священник свою вину не признал.
Уголовное преследование клирика началось почти четыре года назад. Тогда Грозовского объявили в международный розыск, заключили под стражу в Израиле и в сентябре 2016 года экстрадировали в Россию.
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