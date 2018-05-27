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    Осужденный за педофилию клирик Грозовский этапирован в мурманскую колонию

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    Осужденный за педофилию клирик Грозовский этапирован в мурманскую колонию

    Осужденный за педофилию клирик Грозовский этапирован в мурманскую колонию

    Осужденный за педофилию клирик Грозовский этапирован в мурманскую колонию
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • Священника Глеба Грозовского, осужденного за надругательство над тремя девочками, перевезли в колонию в Мурманской области.

    Как сообщил РИА Новости адвокат Глеба Грозовского Михаил Уткин, осужденного этапировали в колонию строгого режима в Мурманской области в начале мая. Сестра Грозовского Любовь уточнила, что Грозовский находится в исправительной колонии 16 в поселке Мурмаши в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.

    Любовь Грозовская: «После получения „законки“ (уведомления о вступлении приговора в силу — прим. НТВ.Ru) его переведут в исправительную колонию 17 строгого режима».

    смотретьСоратники Глеба Грозовского провели флешмоб перед зданием Ленинградского областного суда
    Соратники Глеба Грозовского провели флешмоб перед зданием Ленинградского областного суда
    Приговор Грозовскому был вынесен в январе этого года в Ленинградской области. Бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области осужден на 14 лет лишения свободы за растление трех школьниц. По версии следствия, экс-советник гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отец четверых детей совершил эти преступления «с особым цинизмом и пользуясь беспомощным состоянием потерпевших в силу возраста». Сам священник свою вину не признал.

    Уголовное преследование клирика началось почти четыре года назад. Тогда Грозовского объявили в международный розыск, заключили под стражу в Израиле и в сентябре 2016 года экстрадировали в Россию.

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