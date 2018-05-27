В Совфеде ответили на заявление Киева об «уничтожении России» санкциями

В Совете Федерации ответили на заявление украинского замминистра о том, что санкции способны «уничтожить Россию», как это было с Советским Союзом.
Сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что главной причиной развала СССР были не санкции, а отсутствие консолидации общества. Сегодня же, подчеркнул Цеков, российское общество «очень консолидировано на фоне всех нападок».
При этом сенатор признал, что санкции действительно наносят некоторый урон, однако за четыре года Россия смогла продемонстрировать способность перестраивать экономику и двигаться вперед.
Также Цеков подчеркнул, что Украина, которая вводит санкции вслед за США и ЕС, страдает от ограничительных мер сильнее России, передает RT.
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам: «Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам ЕС и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России».
Напомним, ранее заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить при помощи санкционного режима. По его словам, Советский Союз был уничтожен тем же способом и без единого выстрела.
При этом сенатор признал, что санкции действительно наносят некоторый урон, однако за четыре года Россия смогла продемонстрировать способность перестраивать экономику и двигаться вперед.
Также Цеков подчеркнул, что Украина, которая вводит санкции вслед за США и ЕС, страдает от ограничительных мер сильнее России, передает RT.
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам: «Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам ЕС и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России».
Напомним, ранее заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить при помощи санкционного режима. По его словам, Советский Союз был уничтожен тем же способом и без единого выстрела.
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