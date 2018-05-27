Канцлер Австрии призвал дать право ЕС останавливать нелегальных мигрантов за границей

Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил дать европейским пограничникам право пресекать каналы нелегальной миграции в третьих странах.
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с предложением дать Агентству по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) право пресекать каналы нелегальной миграции в тех странах, откуда мигранты прибывают в Европу. Об этом канцлер заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.
По мнению канцлера, соответствующая договоренность может быть заключена между Frontex и властями ближневосточных и африканских стран. Европейские пограничники могли бы задерживать мигрантов в этих странах, оказывать им необходимую помощь и высылать назад.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Эта новая договоренность должна позволить Frontex действовать в третьих странах с согласия местных властей, чтобы положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и пресекать попытки отправить их суда в опасное плавание по Средиземному морю».
Курц заявил, что Вена не одобряет введение обязательных квот для приема беженцев в европейских странах, так как каждая страна должна принимать такие решения самостоятельно. Канцлер Австрии также предупредил, что проблема мигрантов угрожает единству Евросоюза.
Себастьян Курц: «Запад ругает Восток, Север жалуется на Юг и наоборот. Я наблюдаю за этим с большой тревогой».
По мнению канцлера, соответствующая договоренность может быть заключена между Frontex и властями ближневосточных и африканских стран. Европейские пограничники могли бы задерживать мигрантов в этих странах, оказывать им необходимую помощь и высылать назад.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Эта новая договоренность должна позволить Frontex действовать в третьих странах с согласия местных властей, чтобы положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и пресекать попытки отправить их суда в опасное плавание по Средиземному морю».
Курц заявил, что Вена не одобряет введение обязательных квот для приема беженцев в европейских странах, так как каждая страна должна принимать такие решения самостоятельно. Канцлер Австрии также предупредил, что проблема мигрантов угрожает единству Евросоюза.
Себастьян Курц: «Запад ругает Восток, Север жалуется на Юг и наоборот. Я наблюдаю за этим с большой тревогой».
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