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    Канцлер Австрии призвал дать право ЕС останавливать нелегальных мигрантов за границей

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    Канцлер Австрии призвал дать право ЕС останавливать нелегальных мигрантов за границей

    Канцлер Австрии призвал дать право ЕС останавливать нелегальных мигрантов за границей

    Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил дать европейским пограничникам право пресекать каналы нелегальной миграции в третьих странах.

    Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с предложением дать Агентству по контролю за внешними границами Евросоюза (Frontex) право пресекать каналы нелегальной миграции в тех странах, откуда мигранты прибывают в Европу. Об этом канцлер заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

    По мнению канцлера, соответствующая договоренность может быть заключена между Frontex и властями ближневосточных и африканских стран. Европейские пограничники могли бы задерживать мигрантов в этих странах, оказывать им необходимую помощь и высылать назад.

    Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Эта новая договоренность должна позволить Frontex действовать в третьих странах с согласия местных властей, чтобы положить конец грязному бизнесу перевозчиков мигрантов и пресекать попытки отправить их суда в опасное плавание по Средиземному морю».

    Курц заявил, что Вена не одобряет введение обязательных квот для приема беженцев в европейских странах, так как каждая страна должна принимать такие решения самостоятельно. Канцлер Австрии также предупредил, что проблема мигрантов угрожает единству Евросоюза.

    Себастьян Курц: «Запад ругает Восток, Север жалуется на Юг и наоборот. Я наблюдаю за этим с большой тревогой».

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