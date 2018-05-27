В России повысили компенсации пассажирам за задержки международных рейсов

В России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие пассажирам получать более высокую компенсацию за потерю багажа и задержку международного рейса.
Максимальный размер компенсации, которую сможет теперь получить пассажир, установлен в пределах 360 тысяч рублей. До этого дня сумма составляла максимально 25 рублей за час задержки. Кроме того, теперь иск к перевозчику можно подавать по месту жительства пассажира.
Также увеличился максимальный размер компенсации за утерянный багаж. Ранее он составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Россия ранее присоединилась к Монреальской конвенции, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок с учетом развития технического прогресса. В настоящее время участниками Монреальской конвенции являются около 130 государств.
Также увеличился максимальный размер компенсации за утерянный багаж. Ранее он составлял 600 рублей за каждый килограмм пропажи, теперь максимальная общая компенсация может достичь 90 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Россия ранее присоединилась к Монреальской конвенции, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок с учетом развития технического прогресса. В настоящее время участниками Монреальской конвенции являются около 130 государств.
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